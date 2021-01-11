الصحة العراقية: لم تؤكد حتى الآن أي إصابة بالسلالة الجديدة داخل البلاد

2021/01/11 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف البدر – المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية

لم تؤكد أو تسجّل حتى الآن أي إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في العراق

يتبع..

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