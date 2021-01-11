2021/01/11 | 21:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت رئاسة البرلمان، الاثنين، باستضافة مدير شركة الملاحة ومستشاري مجلس الوزراء.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن “حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب وجه لجنة الخدمات باستضافة مدير شركة الملاحة”.وأضافت: “كما وجه باستضافة مستشاري مجلس الوزراء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان توجه باستضافة مدير شركة الملاحة ومستشاري مجلس الوزراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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