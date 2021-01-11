العراق: “نفي رسمي” لتسجيل اول حالة إصابة “بكورونا المتحور”… المدعي بها عليه اثبات كيفية فحصها ؟

2021/01/11 | 21:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ردت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، الذي أدعى بوقت سابق بإصابته بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا كأول حالة إصابة من نوعها تُسجل في العراق.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: “نتساءل كيف هو عرف ان إصابته بفيروس كورونا المتحور؟، لاسيما واننا لا نمتلك الإمكانية لكشف هذه الإصابة بالسلالة الجديدة وعليها إثبات ذلك”.

وأضاف “فحوصاتنا لا تعطي نوع السلالة وانما تشخص فقط حالة الاصابة موجبة او سالبة، ونأمل ان يجيب علينا هذا المحلل عن كيفية معرفة ذلك وأين أجرى الفحص”.

وأكد، ان “وزارة الصحة لا توجد لديها أي إمكانية لمعرفة السلالة الجديدة لكورونا، وليس لدينا قلق حتى من ظهورها كون البروتوكولات العلاجية نفسها تستخدم مع المصابين بالفيروس او المتحور”.

وكان المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي قال، اليوم الاثنين، انه “مصاب بفيروس كورونا المتحور، وهي أول إصابة تسجل في العراق”.

وكتب الصميدعي في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه “بمتابعة طبية حثيثة لآخر أعراض فيروس كورونا المطور (كوفيد 20) ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي بالفيروس المطور”.

بمتابعة طبية حثيثة لاخر اعراضه من قبل اخوتي د مرتضى جبارة ، علي ناجح العوادي ، مهند عذار ، ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي للمرة الثانية بفايروس كورنا المطور #كوفيد ٢٠،المشكلة في هذا الفايروس انه لايظهر في كل اجهزة المسحة PCR العراقية وبذلك يتعين على #وزارة_الصحة تحديث اجهزتها pic.twitter.com/kYBLuzTqak

— ابراهيم الصميدعي (@AlSoumydaie) January 11, 2021

وأضاف أن “المشكلة في هذا الفيروس أنه لا يظهر في كل أجهزة المسحة pcr العراقية وبذلك يتعين على وزارة الصحة العراقية تحديث أجهزتها”.

وكتب الصميدعي أيضا منشورا على حسابه في فيسوك، أنه “بحسب الاطباء والمضادات والاصابة السابقة، انا في مرحلة التعافي النهائي وفي طور الحصول على مناعة كاملة ضد الفايروس، لكني من واجبي كمواطن ان انشر هذا الخبر لكي اكون عينة لوزارة الصحة لبحث الاصابات الجديدة بكوفيد ٢٠ الذي لا يظهر في اجهزة المسح الموجودة في العراق (لعدم تضمينها جين S) الكاشف لهذا الفيروس”.

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