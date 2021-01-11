يوفنتوس يكشف عن حجم إصابة ديبالا ومدة غيابه

2021/01/11 | 21:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على ساسولو بنتيجة 3-1 أمس الأحد.

وجاء في بيان “السيدة العجوز”: “خضع باولو ديبالا صباح اليوم إلى فحوصات في المركز الطبي أظهرت إصابة منخفضة الدرجة في الرباط الجانبي الأنسي للركبة اليسرى، وسيحتاج لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما للتعافي”.

وبالتالي سيغيب ديبالا عن لقاء القمة عندما يحل يوفنتوس ضيفا على إنتر ميلان ضمن الجولة الـ18 من “الكالتشيو” يوم الأحد المقبل.



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