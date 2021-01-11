2021/01/11 | 21:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الاثنين، رفضه لاي تعديل يمس شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين خلال المناقشات حول تعديل الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: نرفض اي تعديل يمس بشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: نرفض اي تعديل يمس بشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).