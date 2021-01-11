الزراعة تعلن عن انتاج اكثر من (196) مليون بيضة مائدة خلال عام 2020 في كربلاء

2021/01/11 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة من خلال مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن انتاج وتسويق اكثر من ( 196) مليون بيضة عن طريق مشاريع بيض المائدة العاملة في المحافظة خلال عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “مشاريع بيض المائدة التي تم إنشائها في كربلاء عن طريق المبادرة الزراعية وتعمل بنظام الأقفاص والبالغ عددها 8 مشاريع تعمل بنظام الاقفاص ساهمت خلال عام 2020 برفد السوق المحلية بـ (196) مليون و(212) ألف بيضة بزيادة تبلغ اكثر من (32) مليون بيضة مقارنة بالعام 2019”.

واضافت ان “مشاريع بيض المائدة نجحت بسد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدجاج من خلال المشاريع العاملة في محافظة كربلاء المقدسة”.

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