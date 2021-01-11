2021/01/11 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

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تقرير موازنة العام 2021

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