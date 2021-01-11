حكومة الديوانية تتحدث عن 7 آبار مكتشفة بالمحافظة ترفض النفط ادارجها ضمن جولات التراخيص

2021/01/11 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

كشف النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، الإثنين، 11 كانون الثاني، 2021، عن وجود 7 آبار نفطية مكتشفة بالمحافظة ترفض وزارة النفط ادارجها ضمن جولات التراخيص.

وقال وناس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة الديوانية فيها 7 آبار نفطية تم أكتشافها منذ سنوات، لكن وزارة النفط ترفض إدراجها ضمن جولات التراخيص على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومات المحلية للمحافظة طوال السنوات السابقة".

واضاف أن "وزارة النفط تبرر رفضها في اطار الابقاء على نفط الديوانية كاحتياطي لمخزون العراق من جهة أو لعدم وجود قدرة بتوفير وسائل نقل وتصدير النفط الموجود".

وتابع وناس أن "الحكومة المحلية في محافظة الديوانية طالبت الحكومة المركزية بتعويض المحافظة من البترودولار، لأن المبالغ المخصصة لها بسيطة جدا".

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