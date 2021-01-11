وزارة العمل تؤكد ضرورة العمل على اخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل

2021/01/11 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكـدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة العمل على اخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل .ونقل بيان لوزارة العمل تاكيد وزيرها رئيس هيئة رعاية الطفولة عادل الركابي, ضرورة العمل على اخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل من خلال اعتماد خطة عمل مكتب الامم المتحدة لانهاء هذا الملف ".وذكر البيان ان , الوزير تراس اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للرصد والابلاغ اليوم الاثنين وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل بين العراق ومكتب الامم المتحدة بخصوص تجنيد الاطفال التي تضمنت تقريرا للامين العام للامم المتحدة يشير فيه الى التزام العراق بقوانين حقوق الانسان واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري بشأن اشراك الاطفال في النزاع المسلح ".وابدت اللجنة بحسب البيان , ملاحظاتها على الخطة فيما تحفظت على بعض النقاط فيها ، مؤكدا اهمية التواصل مع المؤسسات الامنية لوضع رؤية جديدة ومن ثم المطالبة باخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل استنادا الى الخطة المقترحة ".واشار الوزير الى ان العراق ملتزم بتقارير الامم المتحدة بشأن عدم اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وذلك منذ 2016 وموثق برد رسمي من الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية ".يذكر ان اللجنة الوطنية العليا المختصة بالرصد والابلاغ التي تشكلت بموجب الامر الديواني 35 لسنة 2018 تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: (العمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والداخلية، والدفاع، والتربية، والعدل) ومفوضية حقوق الانسان، وهيئة الحشد الشعبي"./انتهى2

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