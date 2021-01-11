2021/01/11 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تستعيد السيطرة على ساحة الحبوبي بالناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تستعيد السيطرة على ساحة الحبوبي بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).