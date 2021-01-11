جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع

2021/01/11 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" أن سعر خام "برنت" قد يرتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية، وانتقال السلطة

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