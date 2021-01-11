2021/01/11 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، عن ضبط اهم سجون داعش الارهابي في ديالى.

قال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة نفذت عملية نوعية في عمق تلال الابتيرة في قاطع شمال شرق ديالى ونجحت من ضبط اهم سجون داعش السرية التي كانت تحتجز بها من يجري خطفهم في بعض المناطق”.

واضاف، ان “العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مع كل التشكيلات في القاطع لافتا الى ان السجن تم تدميره فيما بعد”.

وكان قوات الحشد الشعبي ضبطت سجون ومضافت كثيرة لداعش خلال الاشهر الماضية بعد عمليات عسكرية واسعة لتقعب التنظيم”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط اهم سجون داعش السرية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط اهم سجون داعش السرية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).