المالية النيابية تفجر مفاجأة بشأن أصحاب قرار {315} في الموازنة

2021/01/11 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مفاجأة بشأن عقود القرار 315 في الموازنة العامة للعام 2021.

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