2021/01/11 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} فجرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مفاجأة بشأن عقود القرار 315 في الموازنة العامة للعام 2021.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تفجر مفاجأة بشأن أصحاب قرار {315} في الموازنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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