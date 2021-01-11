“خوخي”، موهبة شابة واجهت معاناة الحياة واستمرت في عملها

2021/01/11 | 21:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين المجتمع الايزيدي رغم تشتته والإبادات المتكررة والنزوح القسري وتعرضه لأبشع الجرائم على أيادي عناصر تنظيم داعش الإرهابي أبان اجتياح التنظيم الإرهابي قضاء شنگال غرب محافظة نينوى، إلا أنه يمتلك عدد كبير من المواهب الشابة.بطاقة تعريفية “خوخي حجي” موهبة شابة واجهت معاناة الحياة والنزوح القسري وحياة الفقر ولكنها قاومت وهي …

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