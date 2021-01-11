الصدر يدين ويشجب ويستنكر:

2021/01/11 | 21:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية على خلفية حملة اعتقالات طالت ناشطين ومتظاهرين.

وقال الصدر، إنه "يشجب ويستنكر الاعتداء الوحشي والإرهابي من قبل بعض المندسين بين صفوف التشرينيين ضد القوات الأمنية وقتلهم بطريقة يندى لها جبين الإنسانية".

وأضاف الصدر، "أدين وأشجب وأستنكر مذكرات الاعتقال ضد المتظاهرين السلميين، فإن الاعتقال يجب أن يطال المعتدين والمخربين دون غيرهم ممن تظاهر بسلم وسلام".

واستنكر الصدر أيضًا، ما وصفه بـ "التدخل في عمل القضاء العراقي من خلال تحريك الشارع بصورة غوغائية طفولية لا أي حكمة وحنكة"، محذرًا من أنّ ذلك "سيضيع السلم الأهلي".

وطالب الصدر، القضاء بـ "أخذ دوره بكل جدية وشفافية وبلا تدخلات من هنا وهناك"، كما طالب القوات الأمنية بـ "أخذ زمام الأمور ومعاقبة كل الأفراد المتخاذلين والمتعاطفين مع أفعال الجوكرية".

وختم الصدر بالقول، "سمعة قواتنا أهم، كما أنّ حماية الوطن وشعبه هي الأولى".

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