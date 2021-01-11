المنتخب العراقي ينهي آخر وحدة تدريبية له استعداداً للقاء الغد

2021/01/11 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، آخر وحدة تدريبية له قبل مواجهة المنتخب الاماراتي ودياً يوم غد ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب هشام محمد، إن “الفريق اصبح جاهزاً للقاء يوم غد، مبيناً أن كاتنيتش تولد له انطباعاً كاملاً عن اداء اللاعبين بعد متابعتهم عن كثب خلال الوحدات التدريبية التي […]

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