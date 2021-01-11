استشهاد اثنين من الجنود بهجوم شنه داعش الارهابي في ديالى

2021/01/11 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد العشائري احمد محمود، الاثنين، بان اثنين من جنود الجيش استشهدا بنيران قناص داعشي جنوب ديالى.

وقال محمود في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نقطة مرابطة للجيش في منطقة جنوب بهرز(20كم جنوب بعقوب) استهدفت باعتداء ارهابي من قبل قناصة داعش الارهابي ما اسفر عن استشهاد اثنين من الجنود”.

واضاف محمود،ان” عملية تمشيط واسعة انطلقت من عدة محاور لتعقب الخلية الارهابية للقناصة التي هربت صوب الجداول الزراعية القريبة”.

وتتعرض قوات الجيش الى استهداف من قبل الارهاب بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوفها”انتهى 25 ف

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