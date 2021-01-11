2021/01/11 | 21:42 - المصدر: سفن سكاي

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اختتم المنتخب الوطني بكرة القدم، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الاماراتي ودياً.

وخاض اسود الرافدين الوحدة التدريبية الرابعة والاخيرة مساء اليوم الاثنين استعداداً لودية الغد.

وسيلعب اسود الرافدين مواجهة الغد بمهاجم واحد وهو محمود خليل بعد اصابة علاء عبد الزهرة وتعذر التحاق ايمن حسين.

وستقام المباراة غداً على ملعب نادي الوصل وستنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسود تختتم تحضيراتها لودية الامارات 7 SKY TV.

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