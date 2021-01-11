“عراقي نيوز” ينشر تقرير اللجنة المالية حول مشروع موازنة 2021

2021/01/11 | 21:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر موقع “عراقي نيوز”، تقرير اللجنة المالية النيابية، حول مشروع موازنة 2021.التفاصيل في الرابط هنا

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