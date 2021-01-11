الصحة تنفي تسجيل أي إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا داخل العراق

2021/01/11 | 21:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل أي إصابة حتى اللحظة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا داخل العراق. وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، خلال استضافته في القناة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، انه “لم تؤكد حتى اللحظة أي حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس الوبائي”. وكان المحلل السياسي البارز إبراهيم الصميدعي …

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