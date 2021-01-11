صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 273 المسجلة اليوم

2021/01/11 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 273 موزعة كالآتي:

ابو غريب————-28

الاسكان—————-4

الاعلام—————-6

البياع —————–5

التاجي—————-9

الحرية —————24

الدورة—————-20

الدولعي—————2

السيدية—————7

الشعلة—————17

الصالحية————–4

الطارمية————–19

العامرية—————9

العطيفية————–5

العلاوي—————4

الغزالية————–10

القادسية————–4

الكاظمية————-15

المحمودية————17

المنصور————–11

المواصلات————2

الوشاش—————1

اليرموك—————8

جكوك—————-3

حي الجامعة————6

حي الجهاد————8

حي الخضراء———-4

حي العدل ————2

حي العامل————7

حي الفرات————-2

شارع حيفا————2

كرادة مريم————2

ناحية الرشيد———-6

الشفاء : 207

الوفيات: 1

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