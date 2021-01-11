"١٤ فبراير" تدين فرض الخزانة الامريكية عقوبات ضد فالح الفياض

2021/01/11 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير في البحرين وبشدة فرض الخزانة الامريكية عقوبات ضد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي....

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