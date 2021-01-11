بانوراما: ترامب وعقدة الحكم ومفاجآته، وتجدد الاحتجاجات جنوبي العراق

2021/01/11 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتناول برنامج "بانوراما في ملفه الاول" نشر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، لارتكابه "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل ...

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