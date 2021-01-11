الصحة ترد على محلل أشار لإصابته بسلالة كورونا الجديدة رغم نفي دخولها للعراق

2021/01/11 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين 11-1-2020، على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الذي اشار لاصابته بسلالة كورونا الجديدة داخل العراق رغم نفي الوزارة تسجيل اية اصابات بها.

واشار الصميدعي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك أن نتيجة التحليل في أحد المختبرات اشارت لاصابته بالسلالة الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) ان "ما اعلنه الصميدعي يحتمل ان يكون نتيجة فحص خارج العراق وليست داخله ولا نعلم اذا كان هو داخل العراق او خارجه".

واشار الى ان "اعداد المختبرات التي تشخص السلالة الجديدة في عموم العالم قليل للغاية".

ولفت الى ان "ما تم نشره فحص سريع تجريه وزارة الصحة لكثير من المرضى وما نقل عن محتواه خطأ في التقدير".

ودعا البدر الى "التحلي بالمسؤولية وعدم نشر انباء غير دقيقة".

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