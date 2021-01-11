مديرية المرور توجه دعوة لأصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات

2021/01/11 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، اليوم الاثنين، 11/1/2021 ، بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية.

وقال حسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "على الأخوة والاخوات اصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية بمراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم ".

واضاف، ان " مفارزنا المرورية ستقوم بمحاسبة اصحاب المركبات المخالفة ووفق القانون ، لذلك نرجو من الجميع الألتزام ومراجعة مجمعات التسجيل لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم ".

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