2021/01/11 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر (بغداد اليوم) تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع موازنة 2021، وأبرز ما جاء في التقرير بشأن مشروع القانون المنتظر أن يصوت عليه مجلس النواب.

وأبرز ما جاء في التقرير، هو تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، وزيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها.

وتضمن ابرز النقاط ايضا، دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

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