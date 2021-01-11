مازن الفيلي : الظروف لاتسمح باجراء الانتخابات بموعدها

2021/01/11 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب مازن الفيلي ان : الظروف لاتسمح باجراء الانتخابات بموعدها.وقال في تصريح متلفز ان : الكثير من الكتل لاترغب باجراء الانتخابات المبكرة مادام تاخيرها يسهم في بقائهم فترة اطول.واضاف الفيلي ان : الاعم الاغلب من الكتل السياسية مع تاجيلها الى شهر تشرين الاول كتاريخ مقترح./انتهى3

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