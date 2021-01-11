النائب عبد الامير المياحي : الموازنة اعدت بشكل سياسي ومزايدات انتخابية

2021/01/11 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي ان الموازنة اعدت بشكل سياسي ومزايدات انتخابية .وقال المياحي في تصريح متلفز:"لا زال طلاب البصرة يجلسون على الارض في مدارسهم , مضيفا ان الموازنة انفجارية رقميا لكنها لم تنصف المحافظات".وتابع :" ناقشنا مع وجهاء البصرة اعلان المحافظة كاقليم , مضيفا ان جدية تحويل البصرة الى اقليم تصل الى 70 بالمئة "./انتهى2

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