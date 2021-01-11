محافظ ذي قار يعلن عودة الاستقرار الامني للمحافظة

2021/01/11 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، عودة الاستقرار الامني للمحافظة.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوائلي قوله إن “ساحة الحبوبي تشهد استقراراً تاماً وعمليات التنظيف من قبل ملاكات البلدية تجري على قدم وساق للشوارع التي تلتقي بالساحة”.وأشار إلى أن “المتظاهرين طالبوا بالكف عن الاعتقالات والأمور تسير بصورة طيبة”.

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