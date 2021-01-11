تعرف على مواصفات الحاسوب الجديد من Lenovo

2021/01/11 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Lenovo مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب المحمولة المتطورة، منها حواسب قادرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن أبرز الأجهزة التي كشفت عنها الشركة جاء حاسب Lenovo IdeaPad 5G الذي جهز بهيكل أنيق ومتين مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 1.2 كلغ فقط.

كما حصل هذا الحاسب على شاشة IPS بمقاس 14بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، معدل سطوعها يعادل 300 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز والاتصال السريع مع الشبكات لهذا الجهاز معالج Snapdragon 8cx 5G، ومعالج رسوميات Adreno 680، وموديم Snapdragon X55 Modem-RF.

وجهزته Lenovo بذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، ومنفذ لشرائح الاتصال القادرة على العمل مع شبكات 5G و4G، ونظام تشغيل “ويندوز-10”.

كما حصل الحاسب أيضا على لوحة مفاتيح متطورة من نوع IdeaPad، وعلى ميزات التشغيل الفوري التي تعتمد على الكاميرات والأشعة ما تحت الحمراء، وعلى أنظمة Dolby Audio للصوتيات، إضافة إلى بطارية باستطاعة 51 واطا تعمل مع تقنية الشحن السريع Rapid Charge Express.



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