انباء عن مقتل قياديين في التيار الصدري بمحافظة ميسان

2021/01/11 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل قياديين في التيار الصدري بمحافظة ميسان بالعراق.

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