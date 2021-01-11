المالكي يبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والعلاقة بين المركز والإقليم والانتخابات المبكرة

2021/01/11 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة.وناقش الجانبان / حسب بيان لمكتب المالكي / مسؤولية القوى الوطنية في تنسيق المواقف لحماية العملية السياسية التي تتعرض الى تحديات كبيرة ، فضلا عن معالجة المشاكل المتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية ، وضرورة ايجاد حلول تضمن العدالة لكلِّ أبناء الشعب العراقي وضمن السياقات الدستورية .كما تم استعراض الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة، وضرورة توفر الشفافية وحرية الإختيار بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي ./انتهى3

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