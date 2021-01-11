النائب فالح الزيادي :المحافظات التي لديها وزير في الحكومة الاتحادية افضل من المحافظات الاخرى

2021/01/11 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن محافظة المثنى فالح الزيادي ان المحافظات التي لديها وزير في الحكومة الاتحادية افضل من المحافظات الاخرى .وقال الزيادي في تصريح متلفز:"ان السماوة هي الافقر بين المحافظات , مضيفا ان نصف سكان محافظة السماوة تحت خط الفقر"./انتهى2

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