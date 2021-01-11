"بنك.أوف.أمريكا" يرفع السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 900 دولار

2021/01/11 | 22:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع المحللون في "بنك أوف أمريكا" استمرار الدورة الصاعدة لسهم "تسلا"، والتي من شأنها أن تدفع صانع السيارات إلى المزيد من التفوق على منافسيها.

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