توضيح برلماني بشأن توزيع رواتب كانون الثاني بالدولار الاميركي وتنفيذ الاستقطاعات

2021/01/11 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت اللجنة المالية، الاثنين، ما تردد خلال الايام الماضية من توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني بالدولار الاميركي وفق السعر الرسمي الجديد للبنك المركزي العراقي، مؤكدا عدم تنفيذ استقطاعات على الرواتب خلال هذا الشهر.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار في تصريح خاص لـ NRT العربية، اليوم (11 كانون الثاني 2020)، ان "العملة الوطنية هو الدينار العراقي، ولا يمكن توزيع الرواتب بالدولار الاميركي، لانه تهميش للعملة الوطنية".

وحول تطبيق الاستقطاعات على رواتب شهر كانون الثاني اضاف الصفار، انه "لا يوجد ابدا اي استقطاع والرواتب ستدفع لان هناك سيولة مدورة ولن يكون هناك اي تغيير في الرواتب لحين صدور قانون الموازنة".

واوضح، "اننا كبرلمانيين واعضاء اللجنة المالية ضد الاستقطاعات او فرض الضرائب على الرواتب".

وتابع، انه "شخصيا يقف بالضد من استقطاع رواتب الموظفين او فرض اي ضريبة عليهم".

واشار الى فرض الضريبة داخل قانون الموزانة مخالفة قانونية، لان قانون الموازنة هو قانون مؤقت والضريبة يحتاج الى قانون دائمي، ولا يجوز ان نورد تعديلات في قانون دائم ضمن قانون مؤقت، وهذا الشيء لايجوز دستوريا وقانونيا".

جدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي يشتري الدولار الواحد من الحكومة بسعر 1450 دينار ويبيعها للبنوك المشاركة في مزاد العملة بـ 1460 دينار على ان يصل الى يد المواطن بسعر 1470 دينار، فيما يقل سعر صرف الدولار حاليا في الاسواق المحلية عن السعر الرسمي.

ا.ح

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