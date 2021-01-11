نائبة كردية: 12.67% حصة الاقليم في الموازنة وساسة يخدعون الشعب

2021/01/11 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار للفرات:

حكومتي الاقليم والمركز وصلت الى اتفاق بشان حصة كردستان في الموازنة بنسبة 12.67% وهو استحقاق الشعب الكردي

استحقاق الاقليم بقي على الورق والمباحثات جارية

البرلمان رفض حصة الاقليم

يفترض تخفيض سعر الدولار كونه عبء على الشعب العراقي

كان على الحكومة توجيه اهتمامها الى الجانبي الصناعي والزراعي والدعم المحلي

ليست لدينا شروط على حكومة بغداد

الاقليم ينتج 430 الف برميل يوميا بحسب سومو

الاقليم لديه حق بيع النفط بموجب الدستور ولم يبدأ بالتصدير الا بعد استقطاع مابذمته من الموازنة

الاقليم ملتزم بجميع تعهداته للمركز

بعض السياسيين خدعوا الشارع العراقي بنشر هذه الارقام

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