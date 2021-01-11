تنصيب بايدن.. إغلاق “نصب واشنطن” و12 ألف جندي للتأمين

2021/01/11 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات في واشنطن إغلاق “نُصب واشنطن” حتى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، لوجود تهديدات بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.وقالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثايم الجاري، لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب […]

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