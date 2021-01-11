مشددا على عزل ترامب.. بايدن يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/01/11 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يجب ألا يبقى في منصبه.

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