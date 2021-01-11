الإطاحة بـ”إرهابيين” اثنين وتدمير سجن لداعش في الانبار وديالى

2021/01/11 | 22:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القاء القبض على اثنين من “الإرهابيين” في حي المختار بقضاء الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي البلاد.وقالت الاستخبارات في بيان، إن “العملية تمت وفق معلومات استخبارية مؤكدة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي”.وأضافت أن “الارهابيين اليذين تم القبض عليهما، مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.وأكد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، “تم القبض على الارهابيين بعد المعلومات التي أفاد بها الارهابيين الذين تم القبض عليهم مسبقا، وذلك أثناء التحقيق معهم، وهناك العديد من الأسماء التي […]

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