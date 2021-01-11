تفاصيل حالة الطوارئ في لبنان: إلزام وافدين من بغداد بإقامة على نفقتهم

2021/01/11 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الاثنين، تفاصيل حالة الطوارئ التي جرى الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان المجلس ، تابعه "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، إنه "اطلع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل الرئيس ودولة الرئيس".

وقد تقرر "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021".

وسجري استثناء "الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وإزالة الثلوج"، على أن يصدر وزير الأشغال العامة والنقل "الترخيص اللازم لهذه الغاية".

وتم أيضا إقرار "إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان".

وتابع، "إلزام الوافدين من بغداد، إسطنبول، أضنا، القاهرة وأديس أبابا والتي تُشكل 85 في المئة من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالي 500 حالة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم".

وأضاف، "تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20 في المئة مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري".

كما تقرر "منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية.



باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور".

هذا وستمنع "إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها، كما سيتم تكليف وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها".

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