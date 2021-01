إدارة نادي السماوة تُعلن عن تعاقدها مع علي عبد لفتة كمدرب لحراس مرمى فريقها الكروي الأول

2021/01/11 | 22:39 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسبق و ان درب فرق الطلبة و الخطوط و آخرها صلاح الدين ، كما مثل فرق زاخو و الكهرباء وأمانة بغداد و الطلبة كحارس مرمى ..

