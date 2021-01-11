الإعلان عن تشكيل تحالف جديد باسم”تحالف الأمل الكردستاني”

2021/01/11 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجموعة نواب عن كتل كردستانية، اليوم الاثنين، تشكل تحالف جديد باسم “تحالف الامل الكردستاني”.وقال النائب مثنى أمين في مؤتمر صحفي لنواب التحالف الجديد، عقد في مبنى البرلمان، “نحن مجموعة الأحزاب والكتل الكردستانية، استشعاراً منا بخطورة التحديات وبغية تعزيز الدور الوطني وتحقيق الوحدة لقوتها لضمان عدم احتكار قوى أخرى لتمثيل شعب …

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