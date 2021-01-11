تركيا تفتح تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب

2021/01/11 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قررت هيئة المنافسة التركية، الإثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة “إساءة الاستخدام” في قانون حماية المنافسة.وكانت قد أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا، بشروط استخدام التطبيق وسياسة …

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