الصحة العالمية: ’مناعة القطيع’ لن تتحقق خلال العام الحالي!

2021/01/11 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن “مناعة القطيع” لن تتحقق سنة 2021، على الرغم من توفر لقاحات فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة “رويترز”، عن كبير علماء المنظمة، قوله “إننا لن نحقق أي مستوى من مناعة القطيع في عام 2021”. يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، كان …

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