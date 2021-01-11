إف.بي.آي يصدر تحذيرا من احتجاجات مسلحة محتملة مع اقتراب تنصيب بايدن

2021/01/11 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب جو بايدن.

من جهة أخرى، قالت قناة ABC إن مذكرة لمكتب التحقيقات، اطلعت عليها القناة، تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ 50 ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونغرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.

ويشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير في حال حاول الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.وأضافت المذكرة أن الجماعة تدعو لاقتحام مباني إدارية ومقرات المحاكم الفدرالية والمحلية في حال عزل الرئيس ترامب قبل يوم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير الجاري.

ويأتي ذلك بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير في محاولة لمنع الكونغرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.

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