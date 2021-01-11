مقتل جنديين اثنين بنيران قناص لداعش جنوب ديالى

2021/01/11 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، بان جنديين اثنين قتلا بنيران قناص لداعش في قاطع بزايز بهرز جنوب بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اثنين من جنود الفرقة الخامسة للجيش العراقي قتلا بعد تعرضهما لهجوم باسلحة القنص لتنظيم داعش في بزايز بهرز (22كم جنوب بعقوبة) في اول هجوم يشنه خلال العام الجاري بعد استقرار نسبي لقطاع البزايز منذ 3 اشهر تقريبا".واضاف المصدر، ان "قوة من الجيش بدأت عملية تمشيط في محيط موقع الهجوم من خلال التمشيط بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة لتأمين الطرق الزراعية والجداول والانهر القريبة لتعقب القناصة".

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