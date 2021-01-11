الدهلكي:الموازنة متناقضة وهي اشبه بكرة من نار قذفت على مجلس النواب

2021/01/11 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ان الموازنة متناقضة وهي اشبه بكرة من نار قذفت على مجلس النواب .وقال الدهلكي في تصريح متلفز:"ان موازنة المحافظات المحررة مخجلة ,مضيفا انه لا يمكن القبول بسياسة الابن المدلل في الموازنة ويجب انصاف الجميع ".وتابع :"ان تحالف القوى العراقية ضد الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين ’ مضيفا انه يرفض حتى الاستقطاع من رواتب اعضاء مجلس نواب".واشار,الى زيادة الموازنة بنسبة 23 بالمائة عن السابقة "./انتهى2

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