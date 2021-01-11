رغم اللقاحات .. الصحة العالمية: لا مناعة جماعية ضد كورونا هذا العام

2021/01/11 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021 .وشددت على : أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء./انتهى3

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