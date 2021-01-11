سابقة دبلوماسية..السفير الامريكي ببغداد يرفض قرار حكومته في معاقبة مسؤول عراقي

2021/01/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال في‭ ‬سابقة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬،‭ ‬رفض‭ ‬سفير‭ ‬امريكي‭ ‬قرارات‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وطالب‭ ‬بإلغائها‭ ‬،‭ ‬ورد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تأكيد السفير‭ ‬الاميركي‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬بالقول‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬تصحيح‭ ‬خطئها‭ ‬بحق‭ ‬شخصية‭ ‬حكومية‭ ‬وقال‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الصحيح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬قوائم‭ ‬العقوبات‮»‬‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ […]

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