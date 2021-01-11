الأرنب والغزال.. والتحذير الفرنسي

2021/01/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا يمكن المرور من دون تأمل تحذير فرنسا من امكانية عودة تنظيم داعش الى العراق وسوريا، في الوقت الذي بدأ نشاط التنظيم ينحسر في معظم بقاع الارض بحكم التنسيق الامني العالي والمستمر بين الدول.التحذير ورد على لسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ، من دون أن تحتاج الى تقديم أدلة، باتت […]

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